Genova. Fine settimana grigio e piovoso sulla Liguria dopo giornate di bel tempo, sole e temperature “frizzanti”.

A causa di correnti umide in arrivo dal mare, le temperature torneranno a salire ma continuerà a piovere per gran parte del weekend, con maggiore insistenza sul settore centrale della regione. Possibili brevi rovesci in corrispondenza degli addensamenti più compatti.

