Noi Moderati. Al via in Liguria la campagna di tesseramento

Al via anche in Liguria, come nelle altre regioni d’Italia, la campagna di tesseramento di Noi Moderati. Al gazebo di Genova, in via XX settembre, hanno partecipato, oltre a simpatizzanti e attivisti, la deputata ligure e coordinatrice regionale, Ilaria Cavo; il vice coordinatore Antonio Bissolotti; il responsabile nazionale Sanità, Andrea Costa; i consiglieri regionali Matteo Campora, Alessandro Bozzano e Federico Bogliolo; la sindaca del Comune di Rapallo, Elisabetta Ricci, con il vice sindaco Giorgio Tasso; il consigliere delegato del Comune di Genova, Lorenzo Pellerano e il vice presidente del Municipio Medio Levante, Luca Rinaldi.

