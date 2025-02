Pallanuoto M/ Lavagna, una sconfitta bugiarda ad Ancona (9-6)

Dall’ufficio stampa del Mobilpesca Lavagna

Sconfitta nella prima trasferta del girone di ritorno dei nostri ragazzi, con un risultato deciso sul finale.

Partita sempre sul filo dell’equilibrio che vede la squadra lottare su ogni pallone andando più volte in vantaggio. È poi nel quarto tempo che i dorici prendono il largo realizzando un parziale di 4-1, trovando il pareggio a 6 minuti e 30 ed il vantaggio di tre gol a meno di un minuto.

Si rimane dunque con 15 punti in 13 giornate. Rammaricato il tecnico Martini che però sottolinea la buona prestazione dei suoi, pur riconoscendo il valore di un avversario forte, cui fatti i complimenti: “Oggi la squadra ha lottato per tre tempi e tre quarti, nonostante la lunga trasferta in una vasca difficile. Il risultato finale non rispecchia del tutto la partita. Abbiamo tenuto bene il campo e difeso con attenzione, ma facciamo ancora fatica in attacco. Alcuni episodi e qualche fischio dubbio hanno inciso sul quarto tempo, ribaltando una prestazione solida.

L’ultimo gol sul nostro arrembaggio finale ha reso il risultato più pesante di quanto visto in acqua.

Ora ci aspetta una pausa per lavorare al meglio, poi il difficile derby contro Chiavari, che apre un periodo di partite in cui dobbiamo fare punti e recuperare terreno in classifica”.

