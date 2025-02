Genova. Paura la notte scorsa per le famiglie residenti in una palazzina di via Ratto, a Pra’, per un principio d’incendio divampato nel sottotetto.

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 22, e sul posto sono subito arrivate due squadre per gestire la situazione. Le fiamme sono state spente in poco tempo e non è stato necessario evacuare, e anche i danni sono stati contenuti.

