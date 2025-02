Prima Categoria, Old Boys Rensen stoico ma sconfitto. Miravalle: “Amaro in bocca per il secondo gol, ma soddisfatto per la prestazione dei miei ragazzi”

Arenzano. Oggi pomeriggio presso il “Nazario Gambino” l’Old Boys Rensen ha sfidato il Savona in uno degli anticipi della ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Il match è terminato sul punteggio di 1-2 per gli Striscioni, formazione che grazie alla vittoria odierna si è confermata in vetta alla classifica.

Un episodio però non ha del tutto convinto il presidente del sodalizio arenzanese Giorgio Miravalle, ovvero l’assegnazione del gol del momentaneo 0-2 ad opera di Carro Gainza. Sono rimasti molti dubbi sull’effettivo superamento della linea di porta di tutto il pallone (dopo aver scheggiato la parte interna della traversa, ndr) in casa Old Boys Rensen e, a rivelarlo, è stato lo stesso numero uno del club: “Sono un po’ amareggiato perchè il loro secondo gol devi essere sicuro per fischiarlo. L’arbitro mi ha detto di averla vista dentro ma poteva essere ancora fuori, però devi essere proprio sicuro per fischiare un gol del genere. Non voglio aggiungere altro perchè come sbagliamo noi possono sbagliare gli arbitri”.

» leggi tutto su www.ivg.it