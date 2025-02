Rapallo: “Congresso di Forza Italia, ribadita l’assoluta solidità e tenuta della destra”

Da Giorgio Tasso, Noi Moderati

Oggi pomeriggio, come Coordinatore Provinciale di Noi Moderati, ho presenziato al Congresso Provinciale di Forza Italia che si è tenuto all’hotel Miramare di Rapallo. L’assemblea ha eletto Segretario l’amico avvocato Giovanni Beverini. A lui vanno le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro. È stata l’occasione per vedere plasticamente unita la coalizione di centrodestra che governa la città di Rapallo e per ribadirne l’assoluta solidità e tenuta. Contestualmente si è tenuto anche il congresso cittadino che ha individuato segretario di Forza Italia l’amico Giacomo Raffo a cui rivolgo un affettuoso in bocca al lupo per l’entusiasmante percorso che sta intraprendendo.

