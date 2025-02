Da Andrea Carannante, capogruppo consigliare in Rapallo

Una volta, avere un negozio in via Mazzini, il cuore pulsante di Rapallo, era un privilegio. Non solo gli affitti erano altissimi, ma per ottenere un locale bisognava addirittura pagare una buonuscita a chi lo lasciava. Oggi? Serrande abbassate. Locali sfitti. Cartelli “affittasi” ovunque.

» leggi tutto su www.levantenews.it