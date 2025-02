Recco: nuovi posti auto a pagamento in via 4 Novembre

Nella centrale via 4 Novembre a Recco sono stati creati cinque nuovi posti auto a pagamento in prossimità della farmacia Diena. Altri sono stati cancellati per far posto a posti moto. Ora la speranza è che, salvati e trasferiti altrove cinque alberelli, l’amministrazione proceda all’eliminazione dell’inutile marciapiedi che dal Carrefur arriva fino davanti alla libreria Capurro per ampliare la zona sosta. Sarebbe anche auspicabile che in piazza Matteotti, fatte salve le rampe per consentire ai disabili di accedere al municipio, venisse attuata simile operazione, eliminando la terrazza soprelevata con panchine, mitragliate dagli escrementi degli uccellini che nidificano sugli alberi canfora che adornano la piazza. La concessione di diversi dehors ha sottratto preziosi spazi alle auto, fatto che scoraggia molte persone che risiedono in periferia o nei Comuni limitrofi ad accedere al centro.

» leggi tutto su www.levantenews.it