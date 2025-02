Sori: Incidente coi tre feriti, traffico bloccato e rallentamenti

Incidente in autostrada a Sori, direzione Livorno. Tre le persone ferite, due dichiarate in codice rosso poi derubricato in giallo, sono state trasferite al pronto soccorso del San Martino. Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Bianca Genovese, la Croce Verde di Quarto e la Nerviese; la polizia stradale di Sampierdarena per rilevare l’incidente, accertare dinamica e responsabilità e regolare la viabilità; personale di Autostrade per trasferire i veicoli e bonificare la careggiata. Il traffico ha subito code e rallentamenti.

