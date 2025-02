Spaccate notturne in quattro ristoranti del centro storico: rubati contanti e bottiglie

Quattro ristoranti del centro cittadino sono stati “visitati” nella notte tra venerdì e sabato dai soliti ignoti. Il ladro, o i ladri, nel giro di poco tempo ha spaccato le vetrate dei quattro locali, andando da Via Manin a Via Gioberti e da Via Magenta a Via dei Mille. Non si sa in quale ordine. Quel che è certo è che i malviventi hanno portato via tutto quello che hanno trovato: contanti, cassette e salvadanai delle mance, bottiglie di vino… e su quest’ultimo articolo hanno dimostrato anche una certa conoscenza della materia, scegliendo quelle di maggior valore.

A intervenire nell’immediato sono state le pattuglie della Polizia di Stato, mentre questa mattina sono entrati in azione gli uomini e le donne della Mobile e della Polizia scientifica, per effettuare tutti i rilievi necessari per far luce sull’accaduto. Le indagini sono ancora in corso.

