Trasporto pubblico, bus fino alle 3 di notte nel weekend: il piano allo studio di Tursi

Genova. Non solo metropolitana aperta fino alle 3 del mattino, ma anche servizio bus potenziato sulle direttrici principali, oltre a hub per i taxi e navette dedicate al servizio dei locali. Il Comune studia il piano per potenziare il trasporto pubblico in orario notturno nei weekend, non solo in ottica di “salvare patenti” dopo l’entrata in vigore delle pene più severe per l’alcol alla guida, ma anche per colmare annose lacune che talvolta sfociano in problemi di sicurezza, soprattutto quando i pochi mezzi circolanti sono strapieni.

La questione è stata al centro di un incontro con Amt e sindacati mercoledì scorso. “Verrà elaborato un percorso, noi ci siederemo a un tavolo per verificare e dare suggerimenti – spiega Santo Pugliese della Fit Cisl -. L’azienda presenterà un progetto dettagliato a partire dal servizio su gomma per arrivare alla metropolitana, ai primi di marzo ci rivedremo per valutarlo e capire se l’idea è percorribile”.

