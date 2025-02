Venerdì santo, alla Croce Bianca di Savona la “colletta” dei capicassa della processione

Savona. Proseguono i preparativi per la tradizionale processione notturna del Venerdì Santo. Nella serata di ieri presso l’Oratorio del Cristo Risorto, in largo Franco Varaldo, si è svolta infatti la riunione del Priorato Generale delle confraternite con i capicassa. Dopo una preghiera iniziale e il commovente ricordo dei confratelli mancati negli ultimi due anni il priore generale Roberto Bertola, membro della Confraternita San Domenico (Cristo Risorto), ha presentato il comitato organizzativo.

Quest’ultimo è formato dai rappresentanti delle sei confraternite proprietarie dei quindici gruppi lignei (Nostra Signora di Castello, Cristo Risorto, Santi Agostino e Monica, Santi Pietro e Caterina, Santissima Trinità, Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla). Bertola ha poi fornito alcune informative sull’allestimento della processione e sul percorso, che sarà lo stesso del 2023: piazza del Duomo, via Pietro Giuria, via Antonio Gramsci, via Pietro Paleocapa, corso Italia, piazza Sisto IV.

