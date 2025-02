Ai giardini botanici Caneva torna lo Spezia Verde Festival

Sabato 8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, inizierà la seconda edizione di Spazio Verde Festival, una rassegna culturale ideata e curata da Francesco Millepiedi, Enrico Caneva, Thomas Diego Armonia, Federico Cappa e Pietro Balestri. Questa manifestazione nasce per parlare della natura, di tutto ciò che riguarda l’ecosistema e gli equilibri del pianeta terra, delle vicende umane e della ricerca antropologica di un proprio “spazio” in cui si sta in sintonia con sé stessi.

Con questi presupposti, il giorno 8 marzo a partire dalle 15 presso i Giardini Botanici Caneva di Sarzana, si inaugurerà un nuovo inizio all’insegna del verde e del giallo delle mimose che arricchiscono, in questo periodo, il mondo intorno a noi. Con le mimose verranno omaggiate le Donne, in un evento che proporrà poesia, musica e colori. La visita guidata alla collezione botanica sarà il primo passo per entrare nel vivo dell’atmosfera di festa. Dopodiché, il grecista Angelo Tonelli e l’antropologo David Bellatalla terranno un dialogo sul tema dello sciamanesimo, di matrice greca e iperborea. Seguirà un’altra visita guidata al Giardino Botanico e, successivamente, la Giovane Orchestra Spezzina delizierà il pubblico con brani dedicati alla Donna. Infine, Tonelli e Bellatalla trarranno delle conclusioni e si confronteranno con il pubblico su i temi affrontati.

