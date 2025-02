Atleta soccorso sul sentiero della Serra a causa di una caduta

Intervento questa mattina sul sentiero La Serra sopra Lerici per un uomo di 37 anni residente in provincia della Spezia che, mentre si stava allenando per una gara, è scivolato e si è procurato una distorsione alla caviglia. Sul posto inizialmente è intervenuta la Pubblica assistenza locale che ha raggiunto l’escursionista, ma poi a causa del terreno fangoso non riusciva piuù a riportarlo sulla strada.

A quel punto è intervenuto anche il Soccorso alpino e speleologico Liguria insieme ai Vigili del fuoco. I tecnici si sono attivati affinché il paziente potesse essere trasportato in sicurezza fino all’ambulanza. Da qui eè stato trasportato in codice verde all’ospedale della Spezia per accertamenti

