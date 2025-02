Calcio/ Entella, la vittoria arriva nel recupero. Sestri pari casalingo contro la Lucchese

La sfida al Sivori tra Sestri Levante e Lucchese finisce 1-1: da un lato un primo tempo vivace in cui sono arrivati i gol al cospetto di un secondo avaro di emozioni. A segno Rizzo per la Lucchese e Brunet per la formazione corsara: il punto conquistato permette ai liguri di lasciare l’ultimo posto in classifica, superando di misura il Legnago.

Vola la Virtus Entella grazie alla rete di Tiritiello nel recupero: una vittoria arrivata in una giornata in cui le dirette concorrenti hanno vinto tutte.

» leggi tutto su www.levantenews.it