Calcio/ Il Santa Maria del Taro perde lo scontro al vertice contro l’Aurora

Dall’ASD Santa Maria del Taro

Il Santa sfiora il colpo ma cade sul campo della capolista! Partita rocambolesca quella andata in scena all’Handersen di Sestri Levante che vede i ragazzi uscire sconfitti e perdere il treno dei primi in classifica. Il Santa parte fortissimo con più voglia di vincere e a metà primo tempo si guadagna un calcio di rigore trasformato da Sivori. È lo stesso Sivori pochi minuti più tardi a siglare il gol del raddoppio che fa chiudere la prima frazione di gioco sullo 0-2. I padroni di casa non ci stanno ed entrano in campo più determinati nella ripresa. Nei primi minuti di gioco l’Aurora trova un uno due micidiale che pareggia subito i conti sul 2-2. Tutto da rifare per i ragazzi di mister Asterini che provano a costruire occasioni per vincere la partita e allo stesso tempo devono difendersi dalle ripetute incursioni della capolista. Al primo minuto di recupero il Santa si guadagna un rigore pesantissimo che può voler dire tre punti ma questa volta Sivori dal dischetto non realizza. Al 94’ la beffa, calcio d’angolo dell’Aurora e gol vittoria di testa che gela i ragazzi e sancisce la sconfitta per 3-2. Prova più che positiva per il Santa che ha tenuto testa alla corazzata Aurora ed ha quasi rischiato di espugnare il campo di Sestri. Vetta della classifica che si fa così lontana ma sarà importantissimo continuare a fare bene per mantenere il secondo posto partendo dal prossimo match casalingo contro il Ri.

