Commemorazione per Sandro Pertini a Stella, Arboscello: “La sua figura rimane un modello per tutti noi”

Stella. Questa mattina il vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Arboscello, ha partecipato in rappresentanza della Regione Liguria alla cerimonia commemorativa “Un fiore per Sandro”, in occasione dell’anniversario della scomparsa dell’illustre presidente della Repubblica.

La manifestazione si è svolta nel Comune di Stella, città natale di Pertini, e ha visto la partecipazione della scuola di primo grado locale, testimoniando il forte legame tra la figura del Presidente e le giovani generazioni.

