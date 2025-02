Comunali, stretta di mano “con famiglia” tra Piciocchi e Salis alla fiaccolata per l’Ucraina

Genova. Stretta di mano e sorrisi per Pietro Piciocchi e Silvia Salis, avversari nella sfida delle elezioni comunali a Genova. I due candidati, centrodestra e centrosinistra, si sono incrociati in occasione della fiaccolata per la pace in Ucraina in questa domenica 23 febbraio. Si erano già incontrati qualche giorno fa per caso, davanti a palazzo Tursi, ma in quell’occasione lontano da smartphone e telecamere.

Questa volta, il vicesindaco reggente e la vicepresidente del Coni, hanno dovuto prolungare quella stretta e ne hanno approfittato per condividere qualche aneddoto su una “piccola cosa” in comune: il nome di uno dei figli, Eugenio. Anche perché se Eugenio Piciocchi è un ragazzone alto quasi come suo padre, Eugenio Salis (lei ha deciso di dargli il suo cognome) è un bimbo di pochi mesi e oggi era in braccio alla mamma, in manifestazione.

