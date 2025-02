“Desbarassu” a Savona, 25enne ruba un giubbotto e si dà alla fuga: arrestato dai carabinieri

Savona. Il tradizionale “Desbarassu”, con l’esposizione di capi di abbigliamento e altri prodotti “in saldo” all’esterno degli esercizi commerciali, ogni anno attira moltissime persone per le vie di Savona. Per questo, i carabinieri della Compagnia savonese, per l’occasione, hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, soprattutto negli orari di maggiore affollamento delle vie cittadine.

Nella giornata di ieri un 25enne savonese, già noto alle Forze dell’Ordine, approfittando della confusione ha asportato un giubbotto esposto all’esterno di un negozio in corso Italia, dandosi immediatamente alla fuga a piedi.

