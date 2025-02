Ex Ilva, il ministro Urso: “La decisione sull’acquirente possibile entro una settimana”

Genova. “Sull’ex-Ilva si potrebbe arrivare a una decisione entro la prossima settimana”. Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine di un’inaugurazione a Trento, e quando mancano pochi giorni alla scadenza della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Acciaierie d’Italia.

E su Twitter, il ministro Urso conferma quanto uscito in un’intervista su Affari Italiani: “Attraverso un percorso arduo abbiamo recuperato la piena funzionalità dell’ex Ilva, grazie anche al supporto delle forze sindacali e con loro vorremmo concludere il percorso in piena sintonia. Convocheremo una riunione del tavolo a Chigi entro quindici giorni, in questa fase decisiva, sarà importante, inoltre, la collaborazione di Regione e Comune, che abbiamo sempre informato e ascoltato in ogni passaggio e, ovviamente, tanto più faremo in questa fase decisiva”.

