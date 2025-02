In centinaia a Genova alla fiaccolata per l’Ucraina, la comunità: “Non siamo soli”

Genova. “Non siamo soli”, questa una delle frasi – in italiano e in ucraino – scandite dai manifestanti alla fiaccolata per la pace di questa domenica 23 febbraio a Genova. In molti, autorità, genovesi e membri della comunità ucraina – che nel capoluogo ligure conta circa 4000 persone – hanno camminato dalla chiesa di Santo Stefano, in via XX Settembre, fino a palazzo Ducale, in occasione della vigilia del terzo anniversario dell’invasione del Paese da parte della Russia.

Il corteo vero e proprio è partito dal ponte monumentale. Presenti il vicesindaco reggente e candidato del centrodestra alle Comunali, Pietro Piciocchi, con fascia tricolore e famiglia al seguito, e la sua sfidante, Silvia Salis, con il primogenito in braccio e nel passeggino. I due si sono stretti nuovamente la mano, questa volta a favore di fotocamera.

