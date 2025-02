In centinaia alla fiaccolata per l’Ucraina, la comunità ringrazia la Liguria: “Non siamo soli”

Liguria. “Non siamo soli”, questa una delle frasi – in italiano e in ucraino – scandite dai manifestanti alla fiaccolata per la pace di questa domenica 23 febbraio a Genova. In molti, autorità e membri della comunità ucraina hanno camminato dalla chiesa di Santo Stefano, in via XX Settembre, fino a palazzo Ducale, in occasione della vigilia del terzo anniversario dell’invasione del Paese da parte della Russia.

Una fiaccolata di sostegno e di ringraziamento culminata con alcune immagini sullo schermo della Regione, con la Liguria che ha sostenuto l’accoglienza di più di 10.000 persone.

