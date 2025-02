Millesimo. Lutto nel commercio millesimese: all’età di 89 anni è mancata all’ospedale San Paolo di Savona Lucia Barberis, vedova Roveta, per anni alla guida del Bar Sport.

In molti la ricordano per le sue qualità di cuoca. Non solo aperitivi, infatti, ma nel locale che ha gestito era solita cucinare alcune specialità tipiche che attiravano i palati più esigenti.

