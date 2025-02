Dall’ufficio stampa del Soccorso Alpino e Speleologico

Nella tarda mattinata, intervento nella zona del Mulino della Gassetta, sul monte di Portofino, per una donna toscana di 64 anni che durante un’escursione di gruppo ha rimediato una distorsione alla caviglia e non riusciva più a proseguire la marcia. Sul posto la squadra di presidio in zona del Soccorso alpino e speleologico Liguria con la pubblica assistenza di Santa Margherita Ligure.

