Imperia-Vado 1-1 (13′ Scalzi – 90’+3 Alfiero)

Il Vado non sa più vincere. Sul campo dell’Imperia (manto erboso del “Ciccione” in condizioni pessime) i rossoblu evitano la sconfitta acciuffando un pareggio in pieno recupero, grazie al sigillo di “bomber” Alfiero (16° gol in campionato, vice cannoniere dietro al “gemello” Vita).

