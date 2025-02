Sestri: “Commercio nel centro storico, obiettivo qualità e decoro”

Dall’ufficio stampa del consigliere Claudio Muzio

Claudio Muzio, consigliere comunale di maggioranza a Sestri Levante, interviene in merito alle polemiche riguardanti l’approvazione del nuovo regolamento che disciplina l’utilizzo del suolo pubblico limitatamente agli esercizi commerciali e artigianali in una ristretta zona della città, il centro storico. Queste le considerazioni di Muzio:

“Il regolamento oggetto della contesa è stato il frutto di un percorso molto lungo ed articolato, iniziato addirittura nel 2019, prima del Covid che ne aveva determinato la temporanea interruzione. Un lavoro molto complesso sotto l’egida della Soprintendenza, che al riguardo ha espresso pareri puntuali e motivati”.

“L’obiettivo di questo regolamento è quello di alzare la qualità dell’offerta commerciale anche attraverso una nuova disciplina riguardante il posizionamento della merce sul suolo pubblico all’esterno dei negozi, evitando situazioni a volte imbarazzanti di invasione del Carruggio con esposizione massiva di merce dozzinale e di bassa qualità”.

“Questo è un obiettivo alto, se così lo possiamo definire, che intende provare a dare una risposta al decrescente appeal che, in questi ultimi anni, ha vissuto il commercio a Sestri Levante, con le conseguenze evidenti a carico degli esercenti”.

“Ora a me si può contestare tutto, di certo però non mi si può imputare l’avversità nei confronti degli imprenditori, perché è evidente che io sono dalla loro parte. Mi è fin troppo chiara la loro importanza nel tessuto economico e sociale della città”.

“Voglio precisare, inoltre, che il fatto che le Associazioni di categoria siano state compatte nel sostegno a questo provvedimento è stato solo uno dei fattori che mi ha indotto a votare il regolamento. Piuttosto è stato decisivo, sul mio voto favorevole, il fine che tale regolamento si prefigge”.

“Circa la raccolta di firme di coloro che dissentono dal provvedimento, credo sarebbe necessario ed opportuno effettuare qualche approfondimento. Nell’interesse di tutti”.

“Ho pubblicato sui miei profili social il video della mia dichiarazione di voto su questo tema in Consiglio Comunale. Invito chi fosse interessato ad ascoltare con attenzione”.

