Sestri Ponente, consumatori e cittadini contro Autorità portuale: “Zero ascolto e nessun monitoraggio”

Genova. In una lettera aperta inviata oggi alle autorità locali e regionali, i rappresentanti di associazioni di consumatori e comitati cittadini di Sestri Ponente hanno sollevato preoccupazioni per i continui disagi causati dal cantiere di ribaltamento a mare nel quartiere.

I residenti denunciano il forte disturbo acustico e le vibrazioni provenienti dal cantiere, che perdurano ormai da mesi, e chiedono risposte concrete per tutelare la loro salute e sicurezza. In particolare, i firmatari della lettera, tra cui ADOC Genova e Liguria, Assoutenti Genova e Liguria e il Comitato Via Sestri e Dintorni, lamentano che, a distanza di 20 giorni dalla loro richiesta ufficiale, l’Autorità Portuale non ha ancora fissato un incontro con i cittadini.

