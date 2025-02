Smottamenti sulle strade e case allagate, nottata complicata sul territorio sarzanese

Nottata di maltempo che ha lasciato il segno sul territorio sarzanese quella tra sabato e domenica. Diverse emergenze hanno tenuto impegnati Protezione civile e centro operativo comunale. Le principali hanno riguardato uno smottamento in via Triboli, un altro in via Groppolo, la presenza di detriti del Calcandola su via dei Molini e l’allagamento di alcune abitazioni private.

In serata è stato dunque attivato il centro operativo comunale, che ha disposto interventi di somma urgenza tramite ditte esterne e che ha richiesto il supporto della colonna mobile regionale. Come sempre, è stato essenziale il supporto dei volontari di protezione civile e delle reperibilità degli uffici comunali. Sono intervenuti gli uffici e il personale dei lavori pubblici, la protezione civile e i vigili del fuoco.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com