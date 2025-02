Savona. Un’altra domenica difficile sulle autostrade liguri e savonesi: ancora disagi e un aumento dei tempi di percorrenza sulle tratte interessate dai cantieri e dai lavori di manutenzione.

Secondo le previsioni, sarà un inizio settimana sempre all’insegna di code e forti rallentamenti, come sulla A10 tra Savona e Genova in entrambe le direttrici di marcia. Stesso discorso sulla A26 verso Gravellona Toce. Non mancheranno, infine, alcune chiusura notturne che riguarderanno l’A10 e l’A6.

» leggi tutto su www.ivg.it