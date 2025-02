Zoagli: spiaggia invasa dal legname venuto dal mare

Sembra che a Zoagli non vi siano volontari che, come avviene in altre località del Tigullio, si facciano carico di pulire la spiaggia bonificandola dai rifiuti che vi depositano le mareggiate. Forse nessuno è incentivato a farlo; a Santa Margherita in piazza del Sole è stato installata una “stazione” dove i volontari trovano guanti e tutto l’occorrente per raccogliere i rifiuti sparsi e metterli in sacchi che poi ritira Aprica. Fare turismo e rispettare l’ambiente significa avere cura del territorio, anche in stagione morta.

