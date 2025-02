Accessibilità, Natale: “Bene impegno di Poste Italiane, Comune faccia la sua parte”

“Accogliamo con fiducia l’invito di Poste Italiane a svolgere un sopralluogo presso i loro uffici postali e verificare quali iniziative possano essere messe in campo per rendere accessibili alcune filiali tra la Spezia e Sarzana, per la quale sono emersi problemi di accessibilità per chi si trova a muoversi in carrozzina. Siamo al fianco della Consulta provinciale disabili, che per prima ha sottolineato queste mancanze, e ringraziamo l’assessore Scajola che ha colto il nostro invito a sollecitare una soluzione, scrivendo alla direzione di Poste Italiane e al ministero”. Lo dice Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico che aveva presentato di recente un’interrogazione in merito.

“Per quanto riguarda lo stabile delle poste centrale di Piazza Verdi alla Spezia, servono soluzioni che garantiscano la fruibilità anche per quegli edifici con valore storico-architettonico e conseguente vincoli – sottolinea Natale -. Siamo sicuri si possano soddisfare entrambe le esigenze. Da sottolineare che l’impegno dichiarato da Poste Italiane deve essere di tutti gli attori in gioco. Il Comune della Spezia è uno di questi. Per quanto riguarda l’ufficio di Via Monteverdi a Fossitermi per esempio, la Consulta sottolinea come siano gli spazi esterni all’ingresso a creare problemi di accessibilità”.

