Amministratori Avs a Napoli per “Visione Comune”, nella delegazione ligure anche Centi e Lombardi

Si è svolta nel fine settimana a Napoli “Visione Comune”, la prima assemblea nazionale degli amministratori e delle amministratrici di Alleanza Verdi e Sinistra, con la partecipazione di 400 eletti da tutta Italia. La delegazione della Liguria era composta dai consiglieri regionali Avs Selena Candia e Jan Casella, dall’assessore del Comune di Savona Maria Gabriella Branca, dai consiglieri comunali Roberto Centi e Giorgia Lombardi (La Spezia), Francesca Ghio (Genova), Luigi Lanza (Savona), Simona Simonetti (Finale Ligure) e da Damiano Gurrieri (responsabile degli Enti Locali, Genova).

“È stata una due giorni di dati, proposte, buone pratiche portate avanti in tutta Italia all’interno di una formazione, Avs, tutta volta a mettere a sistema competenze straordinarie e impegno, in un linguaggio onesto e chiaro – commenta in una nota il consigliere Centi -. Sinistra italiana, Europa verde e una miriade di liste civiche sono in campo per dire che esiste ancora la possibilità concreta di essere di sinistra sui temi e sui valori, in un rapporto forte con le altre forze di opposizione, in primis il Pd, ma con la consapevolezza di essere una forza importante e imprescindibile per una alternativa a questo governo preda di derive estremistiche e tecnocratiche alla Trump. Ai dirigenti nazionali la responsabilità di dare concretezza e gambe politiche a una forza in forte crescita a cui si rivolgono sempre più elettori ed elettrici, desiderosi di politiche di sinistra nette e chiare, cui non faremo certo mancare il nostro impegno”.

