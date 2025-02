Attività produttive e ricettive a Marinella, dal Comune parere “non favorevole” al progetto di Care e La Sergiunca

Il Comune di Sarzana ha espresso parere “non favorevole” alla proposta per l’insediamento di attività produttive e ricettive a Marinella – nell’area del retrospiaggia nei pressi della Turbina – presentato da Care Srl e La Sergiunca Società Agricola che avrebbe anche comportato una variante al piano regolatore attualmente in vigore. Il 17 febbraio infatti la giunta Ponzanelli ha approvato la delibera successiva al pronunciamento del Tar al quale si erano rivolte le sue società chiedendo, entro un mese il pronunciamento dell’ente. La risposta, ampiamente motivata dall’assessore all’urbanistica Rampi, spiega infatti come l’Ufficio tecnico abbia rilevato che “l’intervento, così come proposto, verrebbe realizzato in un territorio di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico e sottoposto a tutela, nel quale intervenire con una visione complessiva, al fine di non pregiudicare i valori naturalistici della zona, puntando ad una riduzione delle volumetrie assentibili. Pertanto la trasformazione del territorio con edificazione e connessa urbanizzazione non può essere consentita nella zona suddetta con singoli atti autorizzativi in variante, ma che deve essere valutata in ambito di pianificazione generale”. Secondo Palazzo Roderio inoltre “la proposta, anche nella sua versione aggiornata, continua a prevedere l’edificazione di strutture a destinazione turistico-ricettiva e commerciale non coerenti con l’impostazione del Piano comunale degli Arenili in vigore, eccessivamente modificativa delle funzioni attuali, che incrementerebbero la volumetria edificata e comporterebbero consumo di suolo inedificato in un’area a tradizionale destinazione agricola, tuttora effettivamente in essere”. È stato poi evidenziato come “l’interesse pubblico che la proposta prospetta non risulta allineato con il progetto di messa in sicurezza delle acque medie, così come rielaborato in considerazione delle risorse economiche disponibili per la sua realizzazione” e infine “la proposta può ritenersi non coerente con gli indirizzi della programmazione del Comune in ambito urbanistico, edilizio ed ambientale, risultando eccessivamente impattante sul contesto paesaggistico e potendo modificare in modo rilevante, oltre che l’uso, anche la percezione complessiva di quelle aree, come peraltro rilevato nella nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio”.

