Avs Liguria all’assemblea di Napoli con gli amministratori e le amministratrici di tutta Italia

Genova. Si è svolta nel fine settimana a Napoli “Visione Comune”, la prima Assemblea Nazionale degli amministratori e delle amministratrici di Alleanza Verdi e Sinistra, un momento di confronto e di costruzione politica che ha visto la partecipazione di 400 eletti ed elette da tutta Italia. “Un appuntamento che ha confermato Alleanza Verdi e Sinistra come punto di riferimento per chi crede in un modello di governo locale fondato sulla giustizia sociale e ambientale”, si legge nel comunicato stampa diffuso oggi.

La delegazione della Liguria era composta dai consiglieri regionali AVS Selena Candia e Jan Casella, dall’assessora del Comune di Savona Maria Gabriella Branca, dai consiglieri e dalle consigliere comunali Roberto Centi e Giorgia Lombardi (La Spezia), Francesca Ghio (Genova), Luigi Lanza (Savona), Simona Simonetti (Finale Ligure) e da Damiano Gurrieri (responsabile degli Enti Locali, Genova).

