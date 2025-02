Camogli: crollo cimitero, primo importante contributo da Regione Liguria

Dal Comune di Camogli

Crollo al cimitero: Regione Liguria stanzia un contributo importante per il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza della falesia. A due giorni dall’anniversario della frana che, quattro anni fa, trascinò in mare 415 defunti che riposavano in 387 loculi e nelle due cappelle (227 salme, 20 urne con le ceneri e 168 cassette con i resti, recuperati 365 defunti, 58 dei quali erano stati riconosciuti nell’immediato), Regione Liguria ha informato ufficialmente il Comune di Camogli di un primo, cospicuo stanziamento.

