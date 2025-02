Camogli: il Maestro Giulio Odero svela i segreti del concerto solistico. E fa ascoltare un capolavoro

Dall’ufficio stampa del Teatro Sociale di Camogli

Giovedì 27 febbraio, alle ore 17.30, nel Ridotto del Teatro Sociale di Camogli, prosegue il ciclo a ingresso libero “I titoli della musica”, dedicato alla divulgazione e all’approfondimento della musica colta e dei suoi capolavori. In questo secondo incontro il M° Giulio Odero svela i segreti del concerto solistico, una delle forme più avvincenti e spettacolari concepite dai compositori classici. Laddove un singolo strumento, in genere il pianoforte o il violino, dialoga e al tempo stesso si oppone all’orchestra, tra slanci emotivi e capriole virtuosistiche. In programma, l’ascolto completo di un capolavoro del genere: il Concerto per violino e orchestra in mi minore di Felix Mendelssohn. Il tutto, come sempre, unendo conoscenza e ironia.

