Cingolani: “Genova sarà città del dato, hub europeo per intelligenza artificiale e supercalcolo”

Genova. “Stiamo tentando di guardare Genova come la città del dato”. A coniare l’espressione è Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, collegato da Roma durante l’evento di presentazione di Lia (Leonardo Innovation Archives), progetto pilota di digitalizzazione del materiale storico Leonardo per renderlo accessibile e fruibile agli utenti per scopi divulgativi, di ricerca e studio.

Abbiamo “una serie di eccellenti coincidenze – prosegue Cingolani, ex ministro e direttore scientifico dell’Iit, residente proprio nell’immediato entroterra di Genova -. Diversi supercomputer, il nodo centrale della portante dei dati che arriverà dal Mediterraneo, un futuro assolutamente digitale sull’AI candidano Genova a essere un hub importantissimo a livello europeo per artificial intelligence, super calcolo, cloud, digitalizzazione. Non c’era posto migliore per lanciare il programma di digitalizzazione degli archivi industriali, un legame fra passato e futuro che si cementa a Genova”.

» leggi tutto su www.genova24.it