Frane e disagi alla Bradia a causa delle piogge, scuolabus “scortato” dalla Polizia Locale

Dopo i problemi registrati nella serata fra sabato e domenica con smottamenti e allagamenti nella zona di Bradia a Sarzana, le piogge degli ultimi giorni questa mattina hanno creato altri disagi a causa del cedimento di un terreno privato in via dei Cappuccini che ha portato terra e detriti sulla strada. Il proprietario ha subito allertato una ditta che è intervenuta per liberare il passaggio con la Polizia Locale che ha gestito la viabilità in seguito anche alla chiusura di via Groppolo, poi riaperta in mattinata. Polizia Locale costretta anche a “scortare” un pulmino pieno di bambini che, a causa della frana e della concomitante chiusura del guado sul Calcandola e del ponte della Budella non fruibile ai mezzi di quel tipo, ha dovuto percorrere via Paradiso contromano per raggiungere le scuole.

