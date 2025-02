Governatore regione Kherson in Confindustria, firmato memorandum di collaborazione

Oggi nella sede di Confindustria La Spezia il governatore della regione di Kherson, Oleksandr Prokudin, ha incontrato una rappresentanza di imprese spezzine. “L’incontro è stato richiesto dalla Regione di Kherson al fine di favorire opportunità commerciali tra i due territori – informa la Confindustria spezzina -. A tal proposito è stato firmato un memorandum di collaborazione tra Confindustria La Spezia e i vertici della Regione Ucraina al fine di agevolare l’incontro tra le business comunities delle due aree”. La firma avviene a seguito dell’analogo memorandum sottoscritto durante l’incontro che si è svolto in mattinata a Genova tra il presidente della Regione Marco Bucci e la stessa delegazione ucraina.

“E’ un incontro che avviene in una data simbolica a tre anni dall’inizio del conflitto che tutti noi auspichiamo termini con una pace giusta – le parole di Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia -. L’obiettivo di Confindustria La Spezia è di creare opportunità di dialogo e collaborazione fra gli operatori economici delle due realtà. Questo incontro si svolge a pochi giorni da quello tenutosi con l’ambasciatore della Repubblica dell’Argentina e il console della Repubblica Dominicana a Genova e si inserisce in un quado di iniziativa poste in atto da Confindustria La Spezia al fine di supportare ed affiancare le associate in processi di internazionalizzazione”.

