Il futuro di Vallegrande, a giorni Enel fornirà al Comune l’elenco delle aziende interessate

La destinazione futura dell’area Enel ritorna a far parlare di sé. Un po’ perché si avvicina il mese di marzo e dunque la fine del primo trimestre del 2025, entro il quale era stato preannunciato il disvelamento delle imprese che hanno manifestato il loro interesse ad acquisire spazi a Vallegrande, un po’ perché nelle scorse settimane è stata lanciata una proposta progettuale che prevede la realizzazione di una grande darsena al posto dell’ex centrale collegata al mare da un canale navigabile artificiale.

E con l’interesse crescente, qualche giorno fa sul tema si è espresso anche il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, mettendo su tappeto alcuni concetti specifici e sottolineando la dead line del mese di marzo: “se nel frattempo l’azienda non avrà deciso procederemo noi con una pianificazione urbanistica che possa aiutare nella scelta”, ha dichiarato, mettendo chiaramente pressione all’azienda.

Il primo cittadino, che per il progetto della darsena lanciato da Confartigianto, ravvede troppe problematiche in fatto di convivenza con le altre aziende della zona, di viabilità e di disponibilità di risorse (“servirebbe qualche miliardo di euro…”), non si è limitato a ricordare a Enel la scadenza della fine del mese di marzo, ma ha rivelato numero e tipologia delle imprese che hanno messo nero su bianco il loro interesse per una porzione dei 14 ettari messi a disposizione rispondendo all’avviso dell’aprile scorso: le aziende sarebbero 18 e nessuna di queste appartiene al mondo della nautica. Una conferma e una sorpresa, dunque. Sì, perché che l’appeal delle superfici in questione avesse mosso l’attenzione di numerose imprese era cosa nota, mentre stupisce la mancata partecipazione al bando da parte delle aziende della cantieristica nautica, settore in continua espansione che è notoriamente alla ricerca di spazi e che circa un anno fa aveva avviato un’interlocuzione con orizzonte a Vallegrande con l’allora presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Nei mesi successivi avevano ufficializzato il loro interesse per i due lotti dell’area Enel soggetti di primo piano dell’economia locale come Leonardo e La Spezia container terminal e molti davano per scontato che sulla scrivania dei dirigenti del colosso dell’energia ci fossero anche istanze del comparto nautico. Ma, stando alle parole del sindaco, così non è, nonostante la proposta progettuale promossa da Confartigianato.

