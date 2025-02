L’Impronta, l’associazione che gestisce il canile (e gattile) municipale, rilancia l’appello per l’adozione del gatto Felice.

Raccontano dall’associazione: “Dopo diversi mesi che si trova in gattile, Felice ha cominciato a banchettare più del solito con le crocchette e con i suoi furti di soppiatto – insomma, soppiatto mica tanto… – nei confronti delle ciotole degli altri gatti. In aggiunta si è impigrito molto: raramente si riesce a farlo giocare e solo per poco tempo… e la vita sedentaria da eterno affamato non è certo il massimo per la sua silhouette. Felice è arrivato da noi un po’ scontroso e poco incline a stare con i suoi simili. Col tempo si è invece molto addolcito, ricerca le coccole ed è diventato molto più tranquillo, però non vuole essere preso in braccio. Inserendolo gradualmente nel gattile esterno si è ambientato bene anche con gli altri gatti, sia maschi sia femmine. Cerchiamo dunque casa per questo bel gattone, sperando che un ambiente diverso possa stimolarlo maggiormente e farlo tornare ad essere il gatto curioso e giocherellone che era quando è arrivato da noi (e, chissà, magari perdere 2 o 3 dei suoi 15 kg di troppo…)”.

Per andare a conoscere Felice, mandate un messaggio su whatsapp ad Anna al 348 7882777 per prendere un appuntamento.

L’articolo Il morbido Felice cerca una famiglia che lo aiuti a tornare il giocherellone di qualche tempo fa proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com