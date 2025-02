Ilaria Salis domani a Genova per presentare il suo libro, appuntamento alla sala Cap

Genova. I detrattori di Silvia Salis hanno giocato a lungo sull’omonimia, ma quella che si verificherà domani non sarà altro che una curiosa coincidenza. A Genova arriva Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra nota per la vicenda della detenzione in Ungheria, attesa alle 18.00 alla sala Cap di via Albertazzi per presentare il suo libro Vipera, in libreria dall’11 febbraio.

L’evento, moderato dal giornalista Matteo Macor, vedrà la presenza di Ivan Bonnin, assistente parlamentare di Ilaria Salis oltre che professore di teoria e tecniche della comunicazione all’Università di Genova, con esperienza di ricerca in particolare sul tema delle migrazioni. Tra i personaggi politici attesi ci sarà certamente Simona Cosso, segretaria provinciale di Sinistra Italiana.

