Provincia. Asl2 informa che sono confermati cinque casi di morbillo in pazienti adulti, mentre un sesto è in fase di verifica.

“Come è noto – si legge in una nota dell’azienda sanitaria savonese -, in età infantile la malattia tende a decorrere in forma più lieve mentre nell’adulto il morbillo può causare complicanze serie. A tale proposito il paziente attualmente in fase di verifica è ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria di Albenga, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare”.

