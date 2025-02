Partita la stagione agonistica della Pro Italia, ecco com’è andata tra prove individuali e a squadre

Iniziata la stagione agonistica del settore femminile della Pro Italia: ad aprirla le prime gare individuali dell’anno del campionato regionale di ginnastica artistica, tenutesi il 26 gennaio a Genova e l’8 febbraio a Lavagna.

“Per la categoria LC3 base, all’esordio in questa competizione, Giulia Barbieri (Junior 2) conquista un ottimo secondo posto – il resoconto della società sportiva spezzina -. Nella LC base fantastico terzo posto di Carlotta Borghini (Allieve 2), e dodicesima la compagna Stella Previdi. Tra le allieve 5, Dana Cerretti quarta. Giorgia Mannino (Junior 1) è seconda. Nella categoria LC3 avanzato è seconda Rachele Cidale tra le allieve 4, con una gara precisa e di grande grinta. In LC avanzato (la gara con il livello tecnico più alto), fantastico argento per Martina Costa (Junior 2). Per la categoria LA avanzato e LB base si sono presentate Viola Amoroso, Lisa Barbieri, Luesa Berisha, Sara Calzolari, Asia Pistidda, Vittoria Sassarini e Matilde Tusi: hanno svolto tutte delle ottime prove mostrando i brillanti miglioramenti che fanno ben sperare per il futuro”.

Il 16 febbraio si è poi svolta la prima prova del campionato a squadre. “Tra le allieve in LC base la formazione composta da Carlotta Borghini, Dana Cerretti, Rachele Cidale, Caterina Grandi e Stella Previdi si è classificata settima, a soli 6 decimi dal podio – proseguono dalla Pro Italia -: dato che fa comprendere quanto la gara sia stata combattuta con le altre società liguri. Tra le Junior splendido secondo posto di Giulia Barbieri, Martina Busani e Martina Manni, le quali all’ultimo hanno dovuto rinunciare al supporto di ben due compagne di squadra (Irene Calzetta e Giorgia Mannino), ferme per infortunio. In LC3 avanzato, la squadra composta da Martina Costa, Viola Lugari, Alessandra Moggia e Chrisamantha Saoit chiude la gara quarta, con alcuni errori che le porteranno a prepararsi per la prossima prova con ancora più grinta”.

