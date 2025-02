Pietra Ligure sconfitto dalla S.F. Loano, Pili: “Troppo timidi? Non sono d’accordo, nostro atteggiamento impeccabile”

Pietra Ligure. “Troppo timidi? Non sono d’accordo. Penso che la partita sia stata decisa su degli episodi, sia a nostro favore sia a loro favore. Secondo me il nostro atteggiamento è stato impeccabile dal primo all’ultimo minuto”. Queste le prime parole di Filippo Pili nel commentare la sconfitta nel derby contro la San Francesco Loano. Il difensore biancoceleste applaude comunque la prestazione dei suoi compagni all’Ellena.

“Poi magari loro, perché hanno vinto, ci hanno messo qualcosa in più ed è giusto che sia stata così – continua -. Però secondo me è andata male per due episodi. Girano le scatole perché comunque arriviamo da un buon periodo. Ma ci rialziamo, andiamo avanti. Non è una sconfitta che ci fa abbassare il nostro livello o comunque ci fa pensare di essere altri. Anzi, ci tiriamo su le maniche e cerchiamo di fare ancora meglio perché il campionato è ancora lungo e il nostro obiettivo è fare meglio dell’anno scorso e ci proviamo fino all’ultimo”.

