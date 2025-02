Prima Categoria, il Savona vince ancora e mantiene il primato. Garbini: “Fondamentale vincere partite come quella disputata con l’Old Boys Rensen”

Savona. Sabato pomeriggio presso il “Nazario Gambino” di Arenzano l’Old Boys Rensen ha ospitato il Savona in uno degli anticipi valevoli per la ventunesima giornata del girone “B” del campionato di Prima Categoria. La gara, un match estremamente ruvido in cui l’agonismo l’ha fatta da padrone, è terminata con il risultato di 1 a 2 in favore degli Striscioni.

La vittoria ha permesso ai biancoblù di mantenere il primo posto in classifica tenendo a un punto di distanza il duo di inseguitrici composto da Olimpic e Masone. Nel post-partita ad intervenire è stato Pablo Andrés Garbini, baluardo della retroguardia del Vecchio Defino e capitano del Savona il quale ha dichiarato: “Abbiamo vinto su un campo difficile contro una squadra agguerrita che dà del filo da torcere a tutti. Sul 2-0 il gol subito in mischia ha complicato un po’ la situazione costringendoci in seguito a disputare 10 minuti in apprensione difensiva provando a colpire in ripartenza. Purtroppo non siamo riusciti a chiudere la sfida, ma sapevamo che i nostri avversari fossero molto ostici. Ovviamente a questo punto della stagione contano solo i tre punti perché giocare bene e non portare a casa delle vittorie non ci servirebbe a nulla, quindi va bene così”.

