Rossiglione, chiodi e viti abbandonati sulla provinciale per sabotare le auto

Genova. Torna la preoccupazione a Rossiglione dopo che sulla strada provinciale 79 sono stati trovati chiodi e viti, disseminati con tutta probabilità per danneggiare le gomme delle auto in transito.

Ad annunciarlo è stato il Comune, che ha diffuso un appello sui social affinché si presti la massima attenzione e si segnalino eventuali altri episodi: “Era già successo la scorsa estate, quando il traffico in zona era aumentato molto a causa della chiusura della statale del Turchino in località Gnocchetto per frana – spiega il sindaco di Rossiglione, Omar Peruzzo – in quel caso erano stati trovati chiodi e viti incollati insieme”.

