Sabato la presentazione di “Tecniche di nascondimento per adulti” alla libreria Liberi Tutti

Sabato 1° marzo alle 18.30 la libreria Liberi Tutti recupera la presentazione di Tecniche di nascondimento per adulti di Carmen Gallo (Italo Svevo). Dialoga con l’autrice Silvia Sangriso, letture a cura di Francesco Terzago.

Se da bambini nascondersi è una cosa normale, a metà tra il gioco e il desiderio di essere trovati, quando si è adulti la faccenda cambia completamente. Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo sognato di scomparire, di lasciarci ogni assillo alle spalle, di stare nascosti da qualche parte a osservare il mondo intorno mentre fa a meno della nostra presenza. Un pensiero che subito scacciamo, disorientati dalla voragine di possibilità che ci si aprirebbero davanti.

Per affrontare questo potenziale spaesamento una guida risulta indispensabile: in Tecniche di nascondimento per adulti, con una prosa ironica che molto deve alla poesia, Carmen Gallo ci svela i segreti dell’arte del nascondersi, offrendoci diverse prospettive e soluzioni per valutare l’eventualità di affrancarci temporaneamente dai nostri nemici, che siano in carne e ossa o immaginari. Tenendo presente un solo avvertimento, però: a un certo punto il gioco finisce e si deve uscire tutti allo scoperto.

L’articolo Amministratori Avs a Napoli per “Visione Comune”, nella delegazione ligure anche Centi e Lombardi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com