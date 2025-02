Savona, il vescovo alla mensa Caritas e all’asilo delle “suore della Neve”

Savona. Prosegue la visita pastorale del vescovo di Savona-Noli Calogero Marino nella zona pastorale dell’Oltreletimbro sul tema del Sinodo Diocesano “Prendi il largo, confidando”. Oggi, lunedì 24 febbraio, alle ore 15 visiterà il Centro diurno di solidarietà La Cometa (mensa di fraternità), in via Edmondo de Amicis.

Nella Parrocchia Santissima Trinità in Chiavella alle 16:30 terrà i colloqui personali, alle 17:30 incontrerà il Consiglio Pastorale e alle 18:30 quello per gli Affari Economici. Domani, martedì 25 febbraio, alle 15 in Santa Maria della Neve visiterà gli anziani e alle 21 in Sant’Ambrogio Vescovo incontrerà il Consiglio Pastorale parrocchiale.

