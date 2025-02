Tragedia di Serra Riccò, la jeep andava a “velocità molto elevata” e non ha frenato: disposta l’autopsia sulle due vittime

Genova. Andava a velocità molto elevata la jeep guidata dal 21enne Pavel Garbarino che la sera di sabato ha centrato e ucciso la 35enne Barbara Wojcik sulla strada provinciale 2, tra Sant’Olcese e la Busalletta, nel territorio del comune di Serra Riccò.

La donna, madre di un bimbo di 13 anni, era uscita per comprare le sigarette e guidava in senso opposto a quella del giovane meccanico che, in base ai rilievi dei carabinieri guidati dal comandante della compagnia si Sampierdarena Alberto Sganzerla, ha completamente invaso la corsia opposta travolgendo la donna e spezzando in due il Kymco che lei stava guidando.

» leggi tutto su www.genova24.it